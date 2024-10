Per anni “vittima” di uno strozzino, alla fine lo denuncia: giovane pontino paga 87mila euro per un prestito di soli 3mila e 500… (Di martedì 15 ottobre 2024) Un giovane di Aprilia è stato vittima di una brutale estorsione durata per anni, finché, spinto dalla famiglia, ha trovato il coraggio di denunciare l’accaduto alla polizia. L’estorsore, un uomo di Genzano, è stato arrestato mentre aveva ancora in mano i 250 euro appena ricevuti dalla vittima. L’incubo del ragazzo è iniziato nel 2017, quando aveva chiesto un prestito di 3.500 euro. Da allora, la situazione è degenerata, portando a richieste crescenti e minacce che dal 2022 si sono intensificate, con il giovane costretto a pagare oltre 87mila euro complessivi. La denuncia e l’arresto Solo di recente, all’inizio di ottobre, il ragazzo, sostenuto dalla sua famiglia, ha deciso di raccontare tutto al commissariato di Genzano. Ha spiegato come fosse stato costretto a consegnare denaro più volte, con una richiesta imminente di ulteriori 250 euro. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Undi Aprilia è statodi una brutale estorsione durata per, finché, spinto dfamiglia, ha trovato il coraggio dire l’accadutopolizia. L’estorsore, un uomo di Genzano, è stato arrestato mentre aveva ancora in mano i 250appena ricevuti d. L’incubo del ragazzo è iniziato nel 2017, quando aveva chiesto undi 3.500. Da allora, la situazione è degenerata, portando a richieste crescenti e minacce che dal 2022 si sono intensificate, con ilcostretto are oltrecomplessivi. Lae l’arresto Solo di recente, all’inizio di ottobre, il ragazzo, sostenuto dsua famiglia, ha deciso di raccontare tutto al commissariato di Genzano. Ha spiegato come fosse stato costretto a consegnare denaro più volte, con una richiesta imminente di ulteriori 250

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Adolescente vittima di bullismo si toglie la vita a 15 anni con la pistola del papà - Oggi si terrà l’autopsia del giovane e il suo cellulare è stato sequestrato per trovare eventuali conferme alle accuse di bullismo. La madre, distrutta dal dolore, si chiede disperata: «Ma perché hanno voluto distruggere mio figlio?». Aveva cenato con il padre, con cui viveva, e nulla faceva presagire ciò che sarebbe accaduto. (Thesocialpost.it)

Per anni vittima di uno “strozzino” : chiede un prestito di 3mila euro e ne restituisce 87mila - Per anni è stato vittima di uno “strozzino” fino a quando, convinto anche dalla sua famiglia, non ha denunciato tutto alla polizia che ha arrestato l’estorsore trovato con in mano i 250 euro appena ricevuti. La vittima è un ragazzo di Aprilia che a fronte di un debito iniziale di poco più di... (Latinatoday.it)

La macabra scoperta. Ruba la pistola al padre e si uccide a 15 anni : "Era vittima dei bulli" - Venerdì aveva confidato al padre di non voler più andare a scuola. Lo conferma l’avvocato della famiglia del 15enne, Pia Perricci, con il testo della denuncia in mano formalizzata ieri, a cui i genitori di sono rivolti per una tutela legate. L’allarme è scattato domenica dopo cena. ha deciso di togliersi la vita per sempre. (Ilrestodelcarlino.it)