Opas su Unieuro, Fnac Darty: "Non vediamo l'ora di creare un leader europeo nel retail specializzato" (Di martedì 15 ottobre 2024) “In prossimità della chiusura dell'offerta pubblica di acquisto e scambio su Unieuro, siamo convinti del potenziale di creazione di valore di questa combinazione e non vediamo l'ora di entrare nella fase di integrazione per creare un leader europeo nel retail specializzato”: è il commento di Forlitoday.it - Opas su Unieuro, Fnac Darty: "Non vediamo l'ora di creare un leader europeo nel retail specializzato" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “In prossimità della chiusura dell'offerta pubblica di acquisto e scambio su, siamo convinti del potenziale di creazione di valore di questa combinazione e nonl'ora di entrare nella fase di integrazione perunnel”: è il commento di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

PS5 Slim è in offerta ancora per un paio di giorni, anche su Amazon - In occasione della promo October Best, PS5 Slim è disponibile in offerta presso diversi rivenditori, anche Amazon, sia nella versione standard che Digital Edition: vediamo quanto si risparmia. (multiplayer.it)

Cambia il tuo vecchio TV: fino a 500 euro di rimborso con la nuova promo Unieuro - Per aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte tech del giorno potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp. (tuttotech.net)

A2 - Forlì, Martino presenta la Tezenis. Premio per Daniele Cinciarini - Secondo appuntamento casalingo consecutivo per l'Unieuro Forlì, che dopo la vittoria con Cento di mercoledì scorso ospita all'Unieuro Arena una Tezenis Verona affamata di ... (pianetabasket.com)