Olio nuovo prezzo e qualità Annata positiva in Toscana

(Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – Dopo due anni difficili, in cui a causa dei cambiamenti climatici la produzione è stata scarsa, quest’anno la raccolta delle olive insi preannuncia. “La produzione si prospetta buona, sia perche per quantità”, sorride Cesare Buonamici, imprenditore olivicolo di Fiesole e presidente di Coldiretti Firenze-Prato. Insomma, l’2024 dà finalmente un sospiro di sollievo agli imprenditori. “Abbiamo per fortuna avuto un andamento climatico favorevole, che ha permesso una buona fioritura e allegagione - dice Buonamici -. Le piogge di fine estate-inizio autunno ha permesso un’idratazione ottimale delle piante, che sono cariche di olive. Per questo ci aspettiamo una buona”. Per quanto riguarda i prezzi dell'? “A mio avviso, rimarranno stabili.