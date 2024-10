Nel Country Club di Bari sarà attivato un ufficio di Stato Civile: "Servirà per celebrare matrimoni e unioni" (Di martedì 15 ottobre 2024) La Giunta comunale di Bari ha approvato oggi l’istituzione di un ufficio di Stato Civile separato presso la struttura interna al complesso sportivo Country Club, destinato in via esclusiva e in modo continuativo alla funzione di celebrazione di riti civili quali matrimoni e unioni civili Baritoday.it - Nel Country Club di Bari sarà attivato un ufficio di Stato Civile: "Servirà per celebrare matrimoni e unioni" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Giunta comunale diha approvato oggi l’istituzione di undiseparato presso la struttura interna al complesso sportivo, destinato in via esclusiva e in modo continuativo alla funzione di celebrazione di riti civili qualicivili

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bari : Rudy Smaila al Country Devur club Domani - . Il noto showman, speaker radiofonico e conduttore Smaila, figlio del celebre Umberto che ha animato le notti più folli della costa Smeralda, porterà in Puglia i più grandi successi nazionali ed internazionali attraverso il suo stile unico, ingredienti infallibili per il coinvolgimento del pubblico che si ritroverà non solo a cantare, ma anche a ballare e scatenarsi sulle note dei brani che ... (Noinotizie.it)

Il fascino della stand up comedy arriva al Country Club di Bari : intrattenimento senza filtri - risate e ironia tagliente per tutto l'inverno - . . Sarà un'occasione unica per il pubblico pugliese, che. Il Country Devur Club di Bari è pronto ad accogliere una delle rassegne più attese della stagione: la Stand Up Comedy Club, che debutterà venerdì 27 settembre, portando sul palco una serie di spettacoli all’insegna della comicità irriverente. (Baritoday.it)