Morto in moto a 17 anni il paese si stringe per l' ultimo saluto a Seba

La salma di Sebastiano Socci tornerà a casa nelle prossime ore. Proprio nell'abitazione di famiglia - in via Galilei a Calcinato - sarà allestita la camera ardente. Il funerale verrà invece celebrato giovedì 17 ottobre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Vincenzo. Sono attesi in tantissimi

Scontro tra un’auto e una moto - 17enne sbalzato per metri : è morto - I tentativi disperati dei medici di salvargli la vita non sono stati sufficienti. Continua a leggere . L'impatto con la vettura è stato fatale. A Calcinato (Brescia) nelle prime ore del giorno è venuto a mancare il 17enne che ieri era stato vittima di un terribile incidente stradale in sella alla sua moto. (Fanpage.it)

Morto in moto nel weekend 'nero' - cordoglio per il titolare della Taverna San Romualdo : "Un grande uomo" - Sulla pagina Facebook del ristorante campeggia il post "Chiusi per lutto". Si è spento domenica sera, in seguito a un tremendo incidente stradale, il 58enne Antonio Mazzetti, cuoco e titolare della Taverna San Romualdo. Una tragedia giunta al termine di un weekend da incubo che conta alla fine... (Ravennatoday.it)

Antonio Mazzetti - morto lo chef : la sua moto si scontra con un trattore - Condoglianze alla famiglia e agli amici e amiche che sono tanti”, scrive ad esempio qualcuno su Facebook. Mi dispiace moltissimo, ho apprezzato la persona affabile e il grande ristoratore, sempre presente e simpaticamente coinvolgente. La vittima si chiamava Antonio Mazzetti, era uno chef molto conosciuto e titolare della Taverna di San Romualdo. (Thesocialpost.it)