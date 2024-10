Mister Movie | Grande Fratello, concorrenti vogliono abbandonare la Casa (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Grande Fratello sembra aver perso il suo appeal. Dopo le prime puntate ricche di colpi di scena, il reality show di Canale 5 sta attraversando una fase di stallo. La noia regna sovrana nella Casa, e gli inquilini non nascondono il loro disagio. Lorenzo Spolverato, modello milanese entrato nel programma con grandi aspettative, ha espresso chiaramente la volontà di abbandonare l’avventura: “Non ce la faccio più. Voglio andare a Casa”. Il concorrente ha motivato la sua decisione con l’insopportabilità di alcuni coinquilini e la mancanza di stimoli. Anche Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, ha ammesso di provare una profonda noia e di non vedere l’ora di poter tornare alla sua vita. La concorrente ha confidato a Luca Calvani di essere stanca di ascoltare le conversazioni banali degli altri inquilini. Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, concorrenti vogliono abbandonare la Casa Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilsembra aver perso il suo appeal. Dopo le prime puntate ricche di colpi di scena, il reality show di Canale 5 sta attraversando una fase di stallo. La noia regna sovrana nella, e gli inquilini non nascondono il loro disagio. Lorenzo Spolverato, modello milanese entrato nel programma con grandi aspettative, ha espresso chiaramente la volontà dil’avventura: “Non ce la faccio più. Voglio andare a”. Il concorrente ha motivato la sua decisione con l’insopportabilità di alcuni coinquilini e la mancanza di stimoli. Anche Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, ha ammesso di provare una profonda noia e di non vedere l’ora di poter tornare alla sua vita. La concorrente ha confidato a Luca Calvani di essere stanca di ascoltare le conversazioni banali degli altri inquilini.

Mister Movie | Grande Fratello - un aereo per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato - La ballerina ha ammesso di aver apprezzato molto l’atteggiamento di Javier, che l’ha rispettata e non l’ha giudicata. Lorenzo Spolverato, dal canto suo, si è mostrato disorientato dalla situazione. In conclusione, il triangolo amoroso al Grande Fratello continua a tenere banco. Il Grande Fratello è sempre più un palcoscenico di passioni e colpi di scena. (Mistermovie.it)

“Ehi - guardate lì”. Grande Fratello : Helena è in giardino - avvisa Lorenzo e Jessica e fa impazzire il pubblico - L'articolo “Ehi, guardate lì”. Entusiasta e contenta per l’amore ricevuto, Shaila si avvicina alla telecamera ringraziando di cuore le persone che hanno pensato al dolce regalo. Aereo shailenzo “Gli occhi non mentono mai”Helena “Ma svegliatevi, cosa volete dai? Ste ragazzine qua, io ti giuro a volte… questo é il vero problema”HELENA TI PREGO NON SMETTERE MAIII #GrandeFratello pic. (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - Shaila riceverà una visita in Casa? Ecco chi potrebbe entrare come concorrente - I fan continuano a seguire con affetto e ammirazione la ballerina. Grande Fratello, Shaila Gatta presto riceverà sorprese in Casa? Potrebbe entrare in gara un suo ex fidanzato Grande Fratello, la ballerina Shaila Gatta continua a far discutere dentro e fuori dalla Casa. Una visita in Casa potrebbe stravolgere ogni rapporto tra Shaila-Lorenzo-Javier? La bella e dolce concorrente del reality ... (361magazine.com)