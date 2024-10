Metro A di Roma, ragazzo entra con sci, casco, tuta e guanti, i social si scatenano: "Si prepara a Milano-Cortina" - VIDEO (Di martedì 15 ottobre 2024) Scene di disagio sulla Metro A di Roma dove un ragazzo entra con gli sci, la tuta, il casco e i guanti come se si dovesse preparare ad una giornata in montagna. Il VIDEO sta facendo il giro dei social ed è subito diventato virale in quanto il giovane è vestito con un abbigliamento inadatto per la st Ilgiornaleditalia.it - Metro A di Roma, ragazzo entra con sci, casco, tuta e guanti, i social si scatenano: "Si prepara a Milano-Cortina" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Scene di disagio sullaA didove uncon gli sci, la, ile icome se si dovessere ad una giornata in montagna. Ilsta facendo il giro deied è subito diventato virale in quanto il giovane è vestito con un abbigliamento inadatto per la st

L’assurda odissea di chi deve prendere la metro a Roma : attese di 14 minuti - cittadini esasperati - La situazione della metro a Roma è ormai diventata insostenibile per chi è costretto a prenderla per spostarsi: le attese sono lunghissime già nelle prime ore del mattino, con banchine strapiene e cittadini sull'orlo dell'esasperazione.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ragazzo entra nella metro di Roma con gli sci. L’ironia sui social : «Si sta preparando a Milano-Cortina» – Il video - Gli utenti sui social si sono subito scatenati a commentare la situazione quantomeno surreale: «Quando ti dicono che è arrivata la neve a Valle Aurelia ma capisci male», ironizza uno giocando con il nome di una delle stazioni metro della linea A. Un ragazzo è entrato alla fermata Cipro della metro A di Roma con tanto di casco, visiera, scarponi e sci ai piedi. (Open.online)

Uno sciatore nella metropolitana di Roma : il video è vero e fa impazzire il web. Ecco perché l’ha fatto - Di sicuro, un giovane, per motivi ignoti, ha girato per varie stazioni della metro di Roma vestito in completo da sci. L'articolo Uno sciatore nella metropolitana di Roma: il video è vero e fa impazzire il web. Uno sciatore, come se fosse a Cortina, vestito con il casco, la tuta, i guanti e gli sci entra in un vagone della metropolitana, e qualcuno lo filma. (Secoloditalia.it)