Manovra, questa sera il Cdm. Tajani: "Speriamo ok banche a contributo da 3-4 mld" (Di martedì 15 ottobre 2024) Mancano poche ore al Consiglio dei ministri sulla Manovra: il governo si riunirà alle 20 a Palazzo Chigi per dare il via libera al Documento pluriennale di bilancio ed esaminare la legge di bilancio vera e propria. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, è alla ricerca delle coperture per le misure previste, dalla conferma del taglio al cuneo fiscale fino agli aiuti ai redditi medio-bassi, senza aumentare le tasse su persone e imprese. In corso le trattative in particolare con le banche per la possibilità di un contributo di solidarietà da parte degli istituti, e a riguardo il vicepremier Antonio Tajani ha detto: "Se il contributo delle banche alla Manovra sarà di 3-4 miliardi? Sì Speriamo, vediamo stasera. Sono stati impegnati ieri sera, oggi stanno procedendo con le ultime cose. Comunque non ci saranno nuove tasse, questo è sicuro".

