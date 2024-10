LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 72-57, Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini tentano l’ultima disperata rimonta, ultimi 5? decisivi (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80-61 2/2 per Zach LeDay a cronometro fermo. Quinto fallo per Moustapha Fall che abbandona il campo e termina anzitempo la sua partita (2 punti e 4 rimbalzi per il centro in 11? circa sul parquet). 80-59 Luca Vildoza brucia la retina dall’arco: +21 Olympiacos che tenta l’allungo decisivo, Milano in totale confusione. Sbaglia anche il capitano ellenico. 77-59 Kostas Papanikolau segna e subisce anche il fallo! 5/5 da due per il veterano greco. Errore dalla lunetta per LeDay. 75-59 Zach LeDay schiaccia col fallo! 75-57 Alec Peters micidiale dall’arco: tripla e +18 Olympiacos. 72-57 McKissic in allontanamento: buona uscita dei padroni di casa dal minuto di sospensione. 70-57 Altro taglio ben eseguito, questa volta da Ricci: mini-parziale Olimpia, time-out Bartzokas. 70-55 Taglio perfetto di Nikola Mirotic: l’Olimpia prova a risalire la china. Oasport.it - LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 72-57, Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini tentano l’ultima disperata rimonta, ultimi 5? decisivi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80-61 2/2 per Zach LeDay a cronometro fermo. Quinto fallo per Moustapha Fall che abbandona il campo e termina anzitempo la sua partita (2 punti e 4 rimbalzi per il centro in 11? circa sul parquet). 80-59 Luca Vildoza brucia la retina dall’arco: +21che tenta l’allungo decisivo,in totale confusione. Sbaglia anche il capitano ellenico. 77-59 Kostas Papanikolau segna e subisce anche il fallo! 5/5 da due per il veterano greco. Errore dalla lunetta per LeDay. 75-59 Zach LeDay schiaccia col fallo! 75-57 Alec Peters micidiale dall’arco: tripla e +18. 72-57 McKissic in allontanamento: buona uscita dei padroni di casa dal minuto di sospensione. 70-57 Altro taglio ben eseguito, questa volta da Ricci: mini-parziale, time-out Bartzokas. 70-55 Taglio perfetto di Nikola Mirotic: l’prova a risalire la china.

LIVE – Olympiacos-Olimpia Milano 83-64 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - 14-9 6? – Gioco da tre completato per Leday. 42-30 21:14 – Si riparte. 16-17 8? – Gran canestro di Vezenkov, poi canestro convalidato a Bolmaro. Ora arriva questa trasferta di altissimo livello contro un’altra squadra che punta ad arrivare in fondo al torneo. Il risultato in diretta live di Olympiacos-Olimpia Milano, sfida valida come 3^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. (Sportface.it)

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 63-48 - Eurolega basket in DIRETTA : altro strappo degli ateniesi - 22 punti di Vezenkov - Fari puntati su Sasha Vezenkov ritornato ad Atene dopo l’esperienza in NBA, da dove è arrivato in estate il francese Evan Fournier che si è messo subito in mostra con la squadra greca. 49-41 Altro 2/2 in lunetta per Vezenkov, che ristabilisce il +8 Olympiacos. 21-17 Taglio in backdoor perfetto di Vezenkov. (Oasport.it)