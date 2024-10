LIVE – Olympiacos-Olimpia Milano 45-41, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 15 ottobre 2024) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano, sfida valida come 3^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Gli uomini di coach Messina hanno centrato la prima vittoria nel torneo nello scorso turno, battendo Paris in una partita complicata e risolta nel finale. Ora arriva questa trasferta di altissimo LIVEllo contro un’altra squadra che punta ad arrivare in fondo al torneo. I greci hanno anch’essi vinto la scorsa settimana battendo lo Zalgiris dopo aver perso contro il Fenerbahce nella prima giornata. La palla a due è fissata alle ore 20:15 di martedì 15 ottobre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida come 3^ giornata dell’di. Gli uomini di coach Messina hanno centrato la prima vittoria nel torneo nello scorso turno, battendo Paris in una partita complicata e risolta nel finale. Ora arriva questa trasferta di altissimollo contro un’altra squadra che punta ad arrivare in fondo al torneo. I greci hanno anch’essi vinto la scorsa settimana battendo lo Zalgiris dopo aver perso contro il Fenerbahce nella prima giornata. La palla a due è fissata alle ore 20:15 di martedì 15 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 39-27 - Eurolega basket in DIRETTA : +12 degli ateniesi all’intervallo lungo - Mirotic limitato ad un solo punto - 26-22 Dentro il libero aggiuntivo. 21:05 12 punti di Sasha Vezenkov e 20 di Shaquille McKissic tra le fila dell’Olympiacos, mentre per l’EA7 Emporio Armani 8 punti equamente divisi tra Ousmane Diop e Zach LeDay e 5 punti di Leandro Bolmaro. 20:01 L’Olympiacos Pireo ha lo stesso bilancio dell’Olimpia con un successo ed una sconfitta in due giornate fin qui disputate: dopo il ko esterno contro ... (Oasport.it)

