Lady Gaga a pezzi per il flop di “Folie à Deux” (e del nuovo album): i retroscena (Di martedì 15 ottobre 2024) Non se lo aspettava di certo. Ancor di più dopo la standing ovation da 12 minuti al Festival del Cinema di Venezia. Lady Gaga non era pronta al flop di Joker: Folie à deux. La cantante e attrice italoamericana, 38 anni, sarebbe sotto choc. È quanto ha riportato un insider vicino al suo team parlando con il Daily Mail del disastroso esordio della pellicola. Amica.it - Lady Gaga a pezzi per il flop di “Folie à Deux” (e del nuovo album): i retroscena Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Non se lo aspettava di certo. Ancor di più dopo la standing ovation da 12 minuti al Festival del Cinema di Venezia.non era pronta aldi Joker: Folie à deux. La cantante e attrice italoamericana, 38 anni, sarebbe sotto choc. È quanto ha riportato un insider vicino al suo team parlando con il Daily Mail del disastroso esordio della pellicola.

