La strage misteriosa Intossicato dall’urea il gregge del Barro | Le hanno avvelenate

Ha un nome il killer delle 500 pecore e capre sterminate a fine settembre sul Monte Barro durante la transumanza dalla Valsassina alla Brianza. Si chiama urea. È, tra il resto, anche un fertilizzante, che viene sparso sui terreni da concimare. A individuare la sostanza letale con cui il gregge del pastore di 36 anni di Molteno Mauro Farina è stato sterminato sono stati gli specialisti dell'Istituto zooprofilattico della Lombardia del laboratori di Sondrio, insieme ai veterinari di Ats della Brianza. Gli accertamenti e le contro-analisi di verifica hanno richiesto tre settimane di tempo, ma adesso non sussistono più dubbi.

