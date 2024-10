Ilfattoquotidiano.it - “La mia non vita sotto le bombe di Gaza”: Aya Ashour documenta in un film la guerra che uccide donne e bambini

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sono Aya, ho 23 anni, e mi conoscete già perché dall’inizio dellascrivo sul Fatto Quotidiano, grazie al giornalista Giampiero Calapà che mi ha contattata per avere testimonianza di quei primi giornilee poi mi ha chiesto di fare io la giornalista. Oltre a fare la reporter da un anno, sono un’avvocata, specializzata in diritto internazionale. E ora lavoro per Save the children international per proteggere ida questo inferno che è la Striscia dil’occupazione e i raid aerei di Israele. Questoè prodotto dalla Bbc e racconta ladi in un anno di. Sono una dei protagonisti e hoto le nostre vite dall’ottobre 2023: abbiamo fotografato eato tutto quello che abbiamo passato.