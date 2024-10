Inizio lavori per la riqualificazione dell’area giochi in Piazza Santa Maria Consolatrice a Casal Bertone (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Casal Bertone, nel municipio IV di Roma, sono partiti i lavori per la riqualificazione dell’area ludica di Piazza Santa Maria Consolatrice. Questo progetto, coordinato dal Dipartimento Tutela Ambientale, si propone di modernizzare lo spazio giochi, rendendolo più sicuro e attraente per i bambini, grazie a un investimento significativo di circa 5 milioni di euro che interesserà diverse aree della città. Dettagli del progetto di riqualificazione Il progetto di riqualificazione prevede la completa rimozione delle attrezzature obsolete dall’area ludica esistente. Il nuovo design sarà caratterizzato da una complessa struttura a doppia torre, completa di scivoli e elementi per l’arrampicata, che stimoleranno il gioco attivo e la socializzazione tra i piccoli. Gaeta.it - Inizio lavori per la riqualificazione dell’area giochi in Piazza Santa Maria Consolatrice a Casal Bertone Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, nel municipio IV di Roma, sono partiti iper laludica di. Questo progetto, coordinato dal Dipartimento Tutela Ambientale, si propone di modernizzare lo spazio, rendendolo più sicuro e attraente per i bambini, grazie a un investimento significativo di circa 5 milioni di euro che interesserà diverse aree della città. Dettagli del progetto diIl progetto diprevede la completa rimozione delle attrezzature obsolete dall’area ludica esistente. Il nuovo design sarà caratterizzato da una complessa struttura a doppia torre, completa di scivoli e elementi per l’arrampicata, che stimoleranno il gioco attivo e la socializzazione tra i piccoli.

