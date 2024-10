Il Manchester United taglia i costi: addio ad Alex Ferguson (Di martedì 15 ottobre 2024) In nome di una netta riduzione dei costi, voluta direttamente dal co-proprietario del Manchester United, Jim Ratcliffe, il leggendario allenatore dei Red Devils, Sir Alex Ferguson, sarebbe pronto a lasciare il club. Lo scozzese, infatti, dopo il lungo e trionfale ciclo sulla panchina di Old Trafford durato 27 anni, dal 2013 era ambasciatore della squadra. Secondo il The Athletic, l’82enne avrebbe raggiunto un accordo amichevole con lo stesso Ratcliffe, permettendo così al club di risparmiare una cifra che si aggirerebbe intorno ai 3 milioni l’anno. Sport.quotidiano.net - Il Manchester United taglia i costi: addio ad Alex Ferguson Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) In nome di una netta riduzione dei, voluta direttamente dal co-proprietario del, Jim Ratcliffe, il leggendario allenatore dei Red Devils, Sir, sarebbe pronto a lasciare il club. Lo scozzese, infatti, dopo il lungo e trionfale ciclo sulla panchina di Old Trafford durato 27 anni, dal 2013 era ambasciatore della squadra. Secondo il The Athletic, l’82enne avrebbe raggiunto un accordo amichevole con lo stesso Ratcliffe, permettendo così al club di risparmiare una cifra che si aggirerebbe intorno ai 3 milioni l’anno.

