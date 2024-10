Haaland Barcellona, Laporta vuole tentare il colpo de secolo. Trattativa a breve con il Manchester City (Di martedì 15 ottobre 2024) Haaland Barcellona, i catalani vogliono portare alla propria corte il centravanti più forte del mondo. Il punto sulla Trattativa Il Barcellona vuole ritornare ad essere grande, e secondo quanto riportato da Sport, Laporta vuole tentare il colpo del secolo sul calciomercato: comprare Erling Haaland, il più forte centravanti del mondo, tentandolo di strappare al Manchester City. Calcionews24.com - Haaland Barcellona, Laporta vuole tentare il colpo de secolo. Trattativa a breve con il Manchester City Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024), i catalani vogliono portare alla propria corte il centravanti più forte del mondo. Il punto sullaIlritornare ad essere grande, e secondo quanto riportato da Sport,ildelsul calciomercato: comprare Erling, il più forte centravanti del mondo, tentandolo di strappare al

Barcellona si fa avanti : vuole organizzare le Olimpiadi 2036 - 2040 o 2044 - Ritornare ad avere un’Olimpiade in casa sarebbe qualcosa di straordinario”. “Ospitare grandi eventi – ha proseguito – porta un certa responsabilità nell’organizzarli, ma poi ti offrono un ritorno incredibile sotto tutti i punti di vista: dal turismo agli sponsor, al brand. . Parigi 2024, l’edizione olimpica estiva appena conclusa, mentre all’orizzonte in lontananza vi sono Los Angeles 2028 e ... (Oasport.it)

10 cose da fare a Barcellona per chi non ci è mai stato e per chi vuole tornarci - Non solo Sagrada Familia: tante idee a cui (forse) non hai mai pensato per scoprire la metropoli catalana. (Wired.it)

Barcellona : Flick vuole Szczesny - lo preferisce a Keylor Navas (As) - Ramón de la Fuente, preparatore dei portieri e unico sopravvissuto dei precedenti staff tecnici, ha uno stretto rapporto con Ter Stegen e ha anche espresso la sua opinione in merito. Barcellona, Lewandowski e Flick premono per Szczesny: Deco ingaggerà un portiere in pensione? (As) La carriera di Szczesny si era detta bella che conclusa. (Ilnapolista.it)