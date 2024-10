"Fanno politica e si credono il dio Nettuno", ciclone Cerno su Sea Watch (Di martedì 15 ottobre 2024) "Considero vergognoso che l'organizzazione non governativa Sea Watch definisca le guardie costiere 'i veri trafficanti di uomini', volendo delegittimare tutte quelle degli Stati del nord Africa, e magari anche quella italiana, in modo da dare via libera agli scafisti che questa Ong descrive invece come innocenti, che si sarebbero ritrovati casualmente a guidare imbarcazioni piene di immigrati illegali. Sono dichiarazioni indegne, che gettano la maschera sul ruolo giocato da alcune Ong e sulle responsabilità di chi le finanzia". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dedicato un passaggio alle ultime esternazioni dell'organizzazione non governativa, che ha attaccato il governo anche sul centro per migranti in Albania. Iltempo.it - "Fanno politica e si credono il dio Nettuno", ciclone Cerno su Sea Watch Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Considero vergognoso che l'organizzazione non governativa Seadefinisca le guardie costiere 'i veri trafficanti di uomini', volendo delegittimare tutte quelle degli Stati del nord Africa, e magari anche quella italiana, in modo da dare via libera agli scafisti che questa Ong descrive invece come innocenti, che si sarebbero ritrovati casualmente a guidare imbarcazioni piene di immigrati illegali. Sono dichiarazioni indegne, che gettano la maschera sul ruolo giocato da alcune Ong e sulle responsabilità di chi le finanzia". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dedicato un passaggio alle ultime esternazioni dell'organizzazione non governativa, che ha attaccato il governo anche sul centro per migranti in Albania.

