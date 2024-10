.com - Eccellenza / Maceratese k.o. e Chiesanuova sempre più su: c’è una nuova capolista nelle Marche

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 15 ottobre 2024) La sesta giornata sinonimo di un campionato che entra gradualmentepiù nel vivo. Ilvola al primo posto dopo la prima sconfitta in campionato dellaVallesina, 15 ottobre 2024 – Ci vorrà tempo. Tanto, prima di vedere seriamente delineati i valori dell’. Ancor di più, per vedere qualcuna mettere in sicurezza quella che è la posizione più ambita nel territorio. Dopo la sesta giornata, occupata dal. I biancorossi di Mobili, sfruttando il primo blackout in campionato dell’altra squadra strisciata in biancorosso che governava dall’alto la classifica alla vigilia della sesta, tornano sul trono del campionato.