Challengers la recensione senza spoiler del film di Luca Guadagnino

Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O' Connor e Mike Faist, è attualmente tra i film più visti su Prime Video. Arrivato nelle sale italiane ad aprile 2024, dopo un rinvio dovuto allo sciopero dei sindacati degli attori, Challengers segna l'ottava regia del regista di Call Me by Your Name. La trama esplora la complessa relazione che si sviluppa nel corso degli anni tra Tashi, Patrick e Art, tre giocatori di tennis legati indissolubilmente tra loro. I due amici e compagni di gioco restano affascinati da Tashi, una tennista molto talentuosa e ambiziosa, dopo aver assistito a una delle sue partite. Da questo incontro scaturisce un turbine di cambiamenti che stravolgerà le loro vite personali e professionali.

Il regista utilizza una combinazione di inquadrature intime e affascinanti, catturando non soltanto gli aspetti tecnici dello sport, ma anche le emozioni dei protagonisti. Le scelte musicali sono energiche e si intrecciano perfettamente con le immagini, accentuando la tensione dei momenti cruciali e creando una connessione emotiva con il pubblico.

