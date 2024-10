Lanazione.it - Cascina, ecco Libera Cavalla grazie a La RosaAmara

(Di martedì 15 ottobre 2024)15 ottobre 2024- “a La, ancheha il suo ‘Marco Cavallo’, simbolo di libertà e icona di diritti etici e sociali. Il tutto è avvenuto al termine di un’appassionante giornata per sensibilizzare la comunità cascinese sul tema della salute mentale. Benvenuta!”. Giulia Guainai, assessora alle politiche sociali, saluta così lo splendore di ‘’, che potrà essere ammirata in questi giorni nell’atrio del palazzo comunale che ospita l’anagrafe e la polizia municipale (viale Comaschi 116). Chi vorrà, potrà lasciare alla sua base pensieri e parole che verranno poi raccolti e messi in mostra insieme alla