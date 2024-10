Sport.quotidiano.net - Calcio Dilettanti. Carpine, cambio in panchina. Esonerato Buffagni, arriva Morellini

(Di martedì 15 ottobre 2024) Salta un’altranei, questa volta nel girone ’G’ di Seconda. La sconfitta 3-0 a Finale è costata l’esonero a Davideche da ieri non è più l’allenatore della. I carpigiani dopo le prime 5 giornate sono al penultimo posto con 3 punti, frutto del 2-1 di Santa Croce nel derby con la Cabassi e di 4 sconfitte. "Un ringraziamento a misterper tutto quello che ha fatto per questa società – recita la nota della società – è stata una scelta molto difficile perché per noi contano prima i valori umani e Davide è stato uno dei pochi allenatori ad averne. Se oggi laè una società migliore e se molti giocatori sono cresciuti è anche per merito suo. Abbiamo condiviso 3 anni insieme con tanti successi e grandi soddisfazioni, ma siamo sicuri che sarà un arrivederci".