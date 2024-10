Beffa col Novara, Renate furioso: "Rovinati da una svista arbitrale siamo stanchi di subire così" (Di martedì 15 ottobre 2024) La sconfitta casalinga di venerdì sera contro il Novara lascia il Renate al secondo posto in classifica ancora secondo ma col dente avvelenatissimo nei confronti della direzione arbitrale della signora Marotta che non concede un penalty e, Beffa delle beffe, sul capovolgimento di fronte arriva il gol partita del Novara. A prendere le difese della società è il direttore generale Massimo Crippa, restio alle interviste, ma che affida il suo pensiero a una nota stampa pubblicata nel weekend sui canali ufficiali nerazzurri. Venerdì sera il primo a parlare era stato il vice di Luciano Foschi, Gioacchino Adamo. Ora tocca alla società. Che non ci sta. Crippa parla a nome di Gigi Spreafico (insieme nella foto) e tira in ballo anche il fatto che a Meda ci sia un ambiente troppo quieto. "È impossibile che non venga assegnato un rigore del genere. Ilgiorno.it - Beffa col Novara, Renate furioso: "Rovinati da una svista arbitrale siamo stanchi di subire così" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La sconfitta casalinga di venerdì sera contro illascia ilal secondo posto in classifica ancora secondo ma col dente avvelenatissimo nei confronti della direzionedella signora Marotta che non concede un penalty e,delle beffe, sul capovolgimento di fronte arriva il gol partita del. A prendere le difese della società è il direttore generale Massimo Crippa, restio alle interviste, ma che affida il suo pensiero a una nota stampa pubblicata nel weekend sui canali ufficiali nerazzurri. Venerdì sera il primo a parlare era stato il vice di Luciano Foschi, Gioacchino Adamo. Ora tocca alla società. Che non ci sta. Crippa parla a nome di Gigi Spreafico (insieme nella foto) e tira in ballo anche il fatto che a Meda ci sia un ambiente troppo quieto. "È impossibile che non venga assegnato un rigore del genere.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’ANTICIPO. Renate ko col Novara. Decide l’ex Ranieri - CLASSIFICA: Padova 22; Renate 18; Vicenza 17; Lumezzane 14; Atalanta U23, Alcione, Trento 13; AlbinoLeffe, FeralpiSalò 12; Giana 11; Pro Vercelli 10; Novara, Caldiero 9; Pro Patria 7; Clodiense 6; Triestina, Pergolettese 5; Arzignano 4. Domani ore 15 FeralpiSalò-Caldiero, Vicenza-Lumezzane, Pergolettese-Trento, Pro Vercelli-Clodiense. (Sport.quotidiano.net)

Renate-Novara 0-1. Capitan Ranieri fa volare gli Azzurri : gol e highlights - A Meda arriva il colpaccio esterno del Novara. Grazie alla rete del suo capitano Ranieri cinque minuti dopo l'inizio del secondo tempo, gli Azzurri di mister Gattuso superano la formazione brianzola e conquistano tre punti fondamentali, che lanciano il Novara in proiezione play off. Per gli... (Novaratoday.it)

Renate-Novara | Convocati - probabili formazioni e dove vederla in tv - Nell'anticipo della nona giornata di Serie C, il Novara affronta il Renate allo stadio "Città di Meda" con l'obiettivo di ottenere il primo successo esterno della stagione. Dopo quattro trasferte in cui ha raccolto solo due punti con altrettanti pareggi e due sconfitte, gli Azzurri vogliono... (Today.it)