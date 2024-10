Basket, Derthona fa a fette Manresa e resta in vetta al gruppo G in Champions League (Di martedì 15 ottobre 2024) Due su due per la Bertram Derthona di Walter de Raffaele in Basketball Champions League. La squadra piemontese fa a fette il Baxi Manresa, ko con un netto 102-85, grazie ad una prova balistica da applausi (13/24 da tre): Cristian Vital chiude con 28 punti e 5/7 sia da due che da tre punti, venendo coadiuvato dai 22 di Strautins, i 16 di Gorham e i 14 di Kamagate. Con questa vittoria la Bertram di rimanere da sola in cima al gruppo G. Derthona parte a marce altissime, mettendo un muro avanti al canestro e di conseguenza volano in attacco: segnando i primi sei tiri della partita con Strautins e Vital la Bertram vola sul 14-0 dopo soli due minuti e mezzo. I primi due punti iberici sono di Cate, ma Vital continua ad essere infuocato tenendo le distanze con altre due triple (22-8 al 7?), permettendo ai suoi di chiudere il primo quarto sul 30-16. Oasport.it - Basket, Derthona fa a fette Manresa e resta in vetta al gruppo G in Champions League Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Due su due per la Bertramdi Walter de Raffaele inball. La squadra piemontese fa ail Baxi, ko con un netto 102-85, grazie ad una prova balistica da applausi (13/24 da tre): Cristian Vital chiude con 28 punti e 5/7 sia da due che da tre punti, venendo coadiuvato dai 22 di Strautins, i 16 di Gorham e i 14 di Kamagate. Con questa vittoria la Bertram di rimanere da sola in cima alG.parte a marce altissime, mettendo un muro avanti al canestro e di conseguenza volano in attacco: segnando i primi sei tiri della partita con Strautins e Vital la Bertram vola sul 14-0 dopo soli due minuti e mezzo. I primi due punti iberici sono di Cate, ma Vital continua ad essere infuocato tenendo le distanze con altre due triple (22-8 al 7?), permettendo ai suoi di chiudere il primo quarto sul 30-16.

