Afghanistan follia talebana | vietate le immagini di esseri viventi sui media

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’appare ormai come un buco nero e l’Occidente si disinteressa quasi completamente dei suoi cittadini. Lo Stato asiatico dove vige la sharia – la legge islamica – per volere dei talebani, ritornati al potere dopo il ritiro delle truppe americane il 15 agosto 2021, adesso impone una nuova, surreale vessazione al suo popolo. Il regime teocratico ha infatti annunciato che è proibita la pubblicazione didi, in particolare volti di persone e animali, sui giornali e in televisione. In base a questa visione oscurantista dell’Islam, pubblicaredi esserenon sarebbe conforme alla sharia. Perciò i talebani al potere hanno stabilito che nessun– emittenti televisive, giornali e piattaforme digitali – possa effettuare tali pubblicazioni.