Zona rossa, dissuasori e artificieri: Udine blindata per Italia-Israele di Nations League (Di lunedì 14 ottobre 2024) Udine si prepara ad ospitare la partita di Nations League tra Italia e Israele, in programma stasera alle 20.45, con misure di sicurezza straordinarie. La città friulana, che torna ad accogliere la nazionale Italiana dopo cinque anni, è stata blindata per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e spettatori. Misure di sicurezza imponenti Lo Stadio Friuli è stato circondato da barriere di sicurezza alte più di due metri che renderanno invalicabile l'accesso alla Zona antistante l'impianto, con cordoni di pre-filtraggio a delimitare la Zona rossa, off-limits già da venerdì scorso. Si stanno allestendo anche enormi dissuasori, che hanno lo scopo di evitare che veicoli possano puntare sulla folla, nella Zona pedonale tra i parcheggi e il campo. Il dispiegamento delle forze dell'ordine è imponente, con 450 agenti giunti da tutto il Nord Italia per garantire l'ordine pubblico.

Perché Donnarumma non giocherà titolare in Italia-Israele e Spalletti ha scelto Vicario - In conferenza stampa Spalletti ha annunciato che sarà Vicario il titolare in Italia-Israele. Donnarumma resterà in panchina, ma la scelta del CT ha motivazioni che guardano al futuro.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Italia-Israele oggi in tv : data - orario e diretta streaming Nations League 2024/2025 - DIRETTA TV e STREAMING – Come di consueto per le partite della Nazionale, la diretta tv e in chiaro è affidata alla Rai, su Rai Uno, oltre che in streaming su Rai Play. it vi terrà aggiornati con news in tempo reale, gli highlights e i commenti dei protagonisti. Ecco l’orario e come vedere in diretta tv e streaming Italia-Israele, valida come quarta giornata della Nations League 2024/2025. (Sportface.it)

Italia-Israele - è il giorno della partita in una Udine sotto osservazione - È il giorno di Italia-Israele. Alle 20 e 45 le due nazionali scenderanno in campo al Friuli, ma la parte calcistica è quella meno significativa di questo evento. Centinaia di agenti e di steward, in base al servizio d'ordine predisposto dalla questura, controllano i 13 accessi dell'impianto dei... (Udinetoday.it)