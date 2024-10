Screenworld.it - Tre euro e quaranta, la recensione: Nino è un autarchico

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Conosciuto come, il regista di questo film ha acquisito la sua fetta di pubblico sui social, trattando il cinema non solo da un punto di vista artistico ma industriale, definendo il sistema cinematografico italiano “un’ecatombe”. Perciò, dopo averne parlato per anni,ha deciso di mettere a punto le sue esperienze teatrali, di raccogliere le maestranze tra i suoi follower, di lasciare il suo “lavoro vero” per realizzare il sogno di tutti coloro che amano quest’arte e vedono le sale svuotarsi, di tutti coloro che pregano l’eternità dell’immagine mentre vengono bloccati i suoi finanziamenti. Di chi i finanziamenti non li riceve neanche da sua madre. Treè il primo film di AntoGiannotta, e non ha bisogno di niente e di nessuno.