Tra le anticipazioni, l'intesa ritrovata tra l'ex Velina e il pallavolista e una sorpresa per Eleonora Cecere e Ilaria Galassi: gli sviluppi stasera su Canale 5

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. È una legge delle fisica, ma vale anche per Il Grande fratello 2024.alle 21.35 in diretta su5 va in onda l’ottava puntata, che ruoterà – ancora una volta – attorno al quadrato sentimentale che governa questa edizione. La scorsa settimana i protagonisti si erano scontrati, e tanto il rapporto tra Shaila e Javier quanto quello tra Helena e Lorenzo sembravano giunti al capolinea. Ma il colpo di scena è sempre in agguato.