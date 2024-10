Tartaruga protetta impigliata in una rete liberata dalla Guardia Costiera (Di lunedì 14 ottobre 2024) VIAREGGIO – Liberato nel mare davanti a Torre del Lago un esemplare di Tartaruga Caretta Caretta, specie protetta, rimasta impigliata in una rete. A seguito di segnalazione da parte di un diportista in navigazione a largo del litorale di Torre del Lago, nel comune di Viareggio, in provincia di Lucca, una motovedetta della Guardia Costiera di Viareggio è intervenuta per la liberazioe. L’intervento dell’unità della Guardia Costiera, effettuato a circa 1 miglio nautico dalla costa, è stato risolutivo, portando in breve tempo alla liberazione dell’animale che, non avendo alcun tipo di ferita, ha potuto riprendere il mare aperto. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) VIAREGGIO – Liberato nel mare davanti a Torre del Lago un esemplare diCaretta Caretta, specie, rimastain una. A seguito di segnalazione da parte di un diportista in navigazione a largo del litorale di Torre del Lago, nel comune di Viareggio, in provincia di Lucca, una motovedetta delladi Viareggio è intervenuta per la liberazioe. L’intervento dell’unità della, effettuato a circa 1 miglio nauticocosta, è stato risolutivo, portando in breve tempo alla liberazione dell’animale che, non avendo alcun tipo di ferita, ha potuto riprendere il mare aperto.

