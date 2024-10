Sport e valori, tour spettacolo nei teatri per Patrizio Oliva (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLo Sport come motore dei valori da trasmettere ai giovani. Lo spettacolo che vede protagonista l’ex pugile Patrizio Oliva diventa una tournee per le scuole che, partendo da Napoli, toccherà i teatri di altre sette città italiane, da nord a sud. La prima tappa è in programma giovedì 17 ottobre, alle ore 11, al teatro San Ferdinando di Napoli (piazza Eduardo de Filippo, 20). All’esibizione del campione olimpico farà seguito un dibattito che coinvolgerà, insieme a lui, in occasione dell’esibizione napoletana, il presidente nazionale dell’Ussi Gianfranco Coppola, l’organizzatore della tournee Maurizio Marino e il campione olimpico di pallanuoto e attuale direttore tecnico del Posillipo, Pino Porzio. Anteprima24.it - Sport e valori, tour spettacolo nei teatri per Patrizio Oliva Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLocome motore deida trasmettere ai giovani. Loche vede protagonista l’ex pugilediventa unanee per le scuole che, partendo da Napoli, toccherà idi altre sette città italiane, da nord a sud. La prima tappa è in programma giovedì 17 ottobre, alle ore 11, al teatro San Ferdinando di Napoli (piazza Eduardo de Filippo, 20). All’esibizione del campione olimpico farà seguito un dibattito che coinvolgerà, insieme a lui, in occasione dell’esibizione napoletana, il presidente nazionale dell’Ussi Gianfranco Coppola, l’organizzatore dellanee Maurizio Marino e il campione olimpico di pallanuoto e attuale direttore tecnico del Posillipo, Pino Porzio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scoprire la pallamano e i suoi valori : pomeriggio di sport per bambini all'Outelt Village di Città Sant'Angelo - Una giornata di sport riservata ai bambini e le bambine tra i 5 e gli 11 anni al Città Sant’Angelo Outlet Village per scoprire la pallamano. L’appuntamento è dalle 16 alle 19 di sabato 5 ottobre con le associazioni sportive asd Polisportiva Città Sant’Angelo e asd Pallamano Silvi. Ad attenderli... (Ilpescara.it)

All'evento “Oltre le Barriere” esperti si sono confrontati su come superare pregiudizi sulla disabilità e valorizzare le competenze neurodivergenti attraverso sport e opportunità lavorative. Ecco cosa è emerso - Leggi anche › Giochi Paralimpici, Equipped for equity: più tecnologie digitali per le persone con disabilità Buttara ha lanciato una sfida alle aziende: «Trasformare i pregiudizi in una chiave di successo», perché le competenze e le qualità individuali non conoscono limiti, se solo le si sa ... (Iodonna.it)

Console Valentini “I valori dello sport italiano a Los Angeles” - LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Celebriamo qui a Los Angeles la prima giornata dello Sport italiano nel mondo, l’occasione per parlare di valori come gioco di squadra, inclusività e sostenibilità, tutti quei valori che fanno parte anche della nostra stessa identità e della cultura italiana”. (Unlimitednews.it)