Ilrestodelcarlino.it - Sottobosco, 5mila alla sagra. Stand presi d’assalto a Portico

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La bella giornata di sole, anche se un po’ ventosa e freschina, ha favorito ladei Frutti deldi, presaieri da oltrevisitatori e buongustai da tutta la Romagna e non solo. "Siamo veramente soddisfatti di come è andata la 42ª edizione – racconta la nuovadente della Pro loco, Lucia Santandrea – sia perché sono accorsi 50-60 volontari a preparare in cucina e a servire a tavola, bravissimi, sia perché la gente ha pazientato in fila ad aspettare il proprio turno. Gligastronomici sono stati aperti dalle 11.30 fino a sera. La specialità più gettonata? I funghi trifolati come secondo, sopra il crostone di pane abbrustolito e nel sugo abbinatopolenta. Ne abbiamo cucinati un quintale e 30 chili, spariti in poco tempo". I numeri della cucina della Pro loco sono: 1.