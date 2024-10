Ilgiorno.it - Sesto, l’intervento modello e l’ipotesi di abbassare le pretese

(Di lunedì 14 ottobre 2024)SAN GIOVANNI (Milano) Ben due Governi – Renzi e Conte I – avevano definito le bonifiche delle ex Falck "unper l’Italia e l’Europa". Oggi questoviene messo in discussione proprio da chi lo ha ereditato, vale a dire gli operatori di Milano, il contenitore delle società proprietarie delle ex acciaierie. Perché se uno dei comparti è già stato risanato e in questi mesi sono finalmente spuntati i cantieri, tutti gli altri aspettano ancora la pulizia. Ad aprile i rumors si sono fatti insistenti: i privati sognano un nuovo piano di risanamento, molto più economico di quellosul comparto Unione. A oggi nessuna richiesta di modifica è stata presentata al ministero dell’Ambiente, unico organo deputato a decidere sulla più grande area dismessa d’Europa, che fa parte di un sito di interesse nazionale.