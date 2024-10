Quotidiano.net - Schlein, 'soldi pubblici sperperati per i centri in Albania'

(Di lunedì 14 ottobre 2024) "Il governo di Giorgia Meloni alza le tasse e sperpera quasi un miliardo di euro dei contribuenti per imigranti in, in spregio ai diritti fondamentali delle persone e alla recente sentenza europea sui rimpatri che fa scricchiolare l'intero impianto dell'accordo con l'. Potevamo usare quelle risorse per accorciare le liste di attesa o per assumere medici e infermieri. Adesso abbiano la decenza di non chiederci più dove tiriamo fuori iper la sanità , è gravissimo aver scelto di depotenziare il servizio sanitario nazionale nonostante ogni anno più di quattro milioni e mezzo di persone in Italia non riescano a curarsi". Lo dichiara la segretaria del Pd Elly