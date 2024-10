Zonawrestling.net - Rikishi boccia Cody babyface: “Dovrebbe turnare heel, è il nuovo Million Dollar Man”

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024)Rhodes si è ormai affermato come volto della WWE. Sin dal suo trionfo contro Roman Reigns a WrestleMania, consolidando il suo status difendendo il titolo e rappresentando il brand al di fuori dal ring. Ciononostante, i fan non vedono l’ora di vederlo dalla parte dei cattivi, ed una versione oscura è ben vista anche da una leggenda WWE. Campione sufficiente Durante l’ultimo episodio del podcast “Off The Top”, l’Hall of Famer WWEha valutato l’attuale run dicome campione, dandogli addirittura un 6 su 10, ma perché la sua convinzione è chesia destinato ad un turn. “Penso che sia un 6. Si sta impegnando molto, essere il campionedella compagnia è una grande pressione.è un grande worker, ma per me, può essere migliore come. È un uomo dall’aspetto raffinato, elegante, ed è bianco.