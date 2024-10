Rihanna, regina di Versailles, per Dior Parfums: il video di backstage (Di lunedì 14 ottobre 2024) Rihanna nel Salone degli Specchi di Versailles, mentre cammina e volteggia, nel video della nuova campagna della fragranza J’adore di Dior, di cui è ambassador, continua quel legame profondo e speciale che la Maison ha stretto con la reggia. Fin dal 1952, quando i disegni più belli di Christian Dior furono fotografati a Versailles. Ora, invece, è tempo per la nuova musa dell’iconica fragranza della Maison, di sfilare (come una pantera), bionda e dorata, come l’abito, i gioielli, le statue e gli strucchi della sala (lunga 73 metri e adornata con 357 specchi). “Oh my God, J’adore!”, afferma Rihanna nel video di backstage della campagna. Amica.it - Rihanna, regina di Versailles, per Dior Parfums: il video di backstage Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)nel Salone degli Specchi di, mentre cammina e volteggia, neldella nuova campagna della fragranza J’adore di, di cui è ambassador, continua quel legame profondo e speciale che la Maison ha stretto con la reggia. Fin dal 1952, quando i disegni più belli di Christianfurono fotografati a. Ora, invece, è tempo per la nuova musa dell’iconica fragranza della Maison, di sfilare (come una pantera), bionda e dorata, come l’abito, i gioielli, le statue e gli strucchi della sala (lunga 73 metri e adornata con 357 specchi). “Oh my God, J’adore!”, affermaneldidella campagna.

