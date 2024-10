Ilrestodelcarlino.it - Mosè ci riporta all’opera . Con armoniose sfere

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La stagione lirica del teatro Comunale prenderà il via venerdì 18 e domenica 20 ottobre con "in Egitto" di Gioachino Rossini, qui presentato nella versione originale del 1818: il nuovo allestimento, con la regia di Pier Francesco Mestrini e la direzione di Giovanni Di Stefano, vedrà fra i protagonisti il celebre basso Michele Pertusi (nella foto durante le prove). Doppio appuntamento per "Grandezze & Meraviglie" che giovedì 17 alla Rocca di Vignola evocherà il suono delle "" con l’Ensemble Mare Nostrum diretto da Andrea De Carlo, e domenica 20 al San Carlo di Modena (con l’Ensemble Armoniosa) proporrà un concerto dedicato al violoncello, con sonate di Bach. Sabato 19 alle 15.