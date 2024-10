Ilfattoquotidiano.it - Mosca, il traditore e il Novichok: a Salisbury l’udienza per la fine di Down Sturgess, la donna che morì al posto del colonnello Skripal

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilper i russi era un. E doveva morire. Pazienza per la figlia Yulia, sarebbe finita come lui: avvelenata dal. Ma, di spie non sapeva nulla; nel 2018 aveva 44 anni, era madre di tre figli. La sorte ha voluto chee la figlia, così come il primo agente di polizia intervenuto per aiutarli, allavenissero salvati per il rotto della cuffia; quattro mesi dopo, la signorafu l’unica vittima della missione che Londra imputa ai servizi segreti russi. Si è aperta oggi apubblica sulladi, un evento che già prima dell’inizio della guerra in Ucraina, contribuì a far cadere ai minimi storici i rapporti tra il Regno Unito e la Russia. La guerra di spie che le due nazioni hanno combattuto riempie pagine di storia ed ha una sua narrativa.