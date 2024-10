Morirono da volontari nella guerra per l'indipendenza della Grecia: Castel Bolognese celebra i suoi caduti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si svolgeranno martedì 15 ottobre a Castel Bolognese la Commemorazione dei caduti Castellani a Domokos e la presentazione del volume “Da Candia a Domokos. Itinerari garibaldini e sovversivi alla guerra greco-turca del 1897”. Alle 17 previsto il ritrovo presso l’ingresso del cimitero comunale per Ravennatoday.it - Morirono da volontari nella guerra per l'indipendenza della Grecia: Castel Bolognese celebra i suoi caduti Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si svolgeranno martedì 15 ottobre ala Commemorazione dei cadutilani a Domokos e la presentazione del volume “Da Candia a Domokos. Itinerari garibaldini e sovversivi allagreco-turca del 1897”. Alle 17 previsto il ritrovo presso l’ingresso del cimitero comunale per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Post terremoto - guerra di numeri. Carancini : "Castelli si autocelebra - ma con lui la ricostruzione rallenta" - 413. 395 euro. Se poi guardiamo al 2021, sempre con Legnini, le pratiche approvate erano mediamente 7,81 al giorno e i contributi concessi addirittura 121. Non voglio fare speculazione politica, ma i fatti sono fatti e i numeri non mentono". Nel 2022, sotto Legnini, le pratiche giornaliere evase erano 5,43 per una media mensile di finanziamenti erogati pari a 87. (Ilrestodelcarlino.it)