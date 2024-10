Quotidiano.net - Meteo, appunti per la settimana: aria di origine polare, ciclone sull’Italia e “pericoloso maltempo”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 – Avanti con la parentesi di bel tempo, ma sta di nuovo per cambiare tutto: l’alta pressione uscirà di scena lasciando il posto a una perturbazione atlantica che porterà una nuova ondata di(che durerò fra l'altro molti giorni). Resta però ancora qualche incognita, soprattutto sul fronte della distribuzione delle piogge e sulle zone che saranno maggiormente colpite. The Italian Civil Protection follows the Serio river in Seriate, Bergamo district, Italy, 10 October 2024. ANSA/MICHELE MARAVIGLIA Sommario Ultimi giorni di bel tempo L’affondo didiIlI dubbi sui dettagli I contrasti tra masse d’La mappa di 3bLa poca memoria climatica Ultimi giorni di bel tempo Antonio Sanò, di il