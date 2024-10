Meloni in Aula in vista del Consiglio europeo: mano ferma su Unifil e massima sicurezza per i nostri soldati (Di lunedì 14 ottobre 2024) Polveriera mediorientale, attacchi israeliani alla base Unifil in Libano e dossier migranti. Queste i temi caldi che la premier Giorgia Meloni affronterà domani in Senato, la mattina, e alla Camera, nel pomeriggio, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. Per cominciare, verosimilmente, ribadirà l’inaccettabilità dell’attacco subito da Unifil dalle forze armate israeliane, come già dichiarato in altre occasioni e ribadito dai ministri della Difesa e degli Esteri. Domani Meloni in Aula per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo Davanti al Parlamento la presidente del Consiglio confermerà la linea dura nei confronti di Tel Aviv e l’assoluta necessità che la sicurezza dei soldati in missione sia garantita. Secoloditalia.it - Meloni in Aula in vista del Consiglio europeo: mano ferma su Unifil e massima sicurezza per i nostri soldati Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Polveriera mediorientale, attacchi israeliani alla basein Libano e dossier migranti. Queste i temi caldi che la premier Giorgiaaffronterà domani in Senato, la mattina, e alla Camera, nel pomeriggio, nelle comunicazioni indeldel 17 e 18 ottobre. Per cominciare, verosimilmente, ribadirà l’inaccettabilità dell’attacco subito dadalle forze armate israeliane, come già dichiarato in altre occasioni e ribadito dai ministri della Difesa e degli Esteri. Domaniinper le comunicazioni indelDavanti al Parlamento la presidente delconfermerà la linea dura nei confronti di Tel Aviv e l’assoluta necessità che ladeiin missione sia garantita.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’intervista. Parlato : “Bocchino nel suo libro ha ragione - il conservatorismo di Meloni è l’unica strada” - Quanto l’attuale stagione politica e la destra di Giorgia Meloni è erede di quella scintilla? Dal 1993 quando Berlusconi vince le elezioni al 2022 quando nasce il governo Meloni abbiamo un trentennio ininterrotto di presenza di una forza di centrodestra, è una coalizione che tiene, che potremmo chiamare di una destra plurale. (Secoloditalia.it)

Meloni : “Più tasse è una fake news della sinistra - noi le abbassiamo”. Il video dell’intervista al Tg5 - “Quella delle tasse per tutti è una fake news perché questo governo le tasse le abbassa”. Ma io di sinistra non sono quindi faremo del nostro meglio per confermare i nostri provvedimenti e fare qualcosa di più”. “Aumentare le tasse io la considero una cosa di sinistra – aggiunge – infatti la sinistra chiede ancora la patrimoniale. (Secoloditalia.it)

Casa a Prima Vista - l'ultima spiaggia di Michele Serra : come usa Jacopo e Gaia contro Meloni - Di certo la riflessione di Serra può alimentare il dibattito su questi golden boys del Frusinate alla ricerca di un posto nel paradiso degli attici. Cercano un attico, e il budget di papà, un milione e trecentomila, campeggia orgogliosamente sotto l'inquadratura. Ma la domanda sorge spontanea: che ci azzecca Giorgia Meloni? E soprattutto: un radical chic come Serra può indignarsi per questi due ... (Liberoquotidiano.it)