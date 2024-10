L'Ospedale "Frangipane-Bellizzi" in prima linea con il Servizio di Oculistica: oltre 600 gli interventi di cataratta in un anno (Di lunedì 14 ottobre 2024) oltre 600 sono stati gli interventi di cataratta svolti in un solo anno. Bilancio positivo del Servizio di Oculistica attivato nel Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino, grazie alla lungimiranza del Direttore Generale dell’ASL, dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, che sin Avellinotoday.it - L'Ospedale "Frangipane-Bellizzi" in prima linea con il Servizio di Oculistica: oltre 600 gli interventi di cataratta in un anno Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)600 sono stati glidisvolti in un solo. Bilancio positivo deldiattivato nel Presidio Ospedaliero “” di Ariano Irpino, grazie alla lungimiranza del Direttore Generale dell’ASL, dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, che sin

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Asl Salerno, percorsi interni al pronto soccorso: Cisl indice stato di agitazione - In un momento cruciale per la sanitĂ e i servizi pubblici, la CISL FP Salerno esprime la sua preoccupazione per le condizioni di lavoro del personale operante nei servizi e nelle strutture dei pronto ... (infocilento.it)

Ospedale di Castrovillari, il declino in cifre. «Accorpare il distretto di Trebisacce ad Esaro e Pollino» - Unità declassate o chiuse, carenza di primari e medici, posti letto non attivati. Le associazioni e i pazienti chiedono risposte all'Asp ... (corrieredellacalabria.it)

Liste d'attesa, un anno per una visita oculistica: ecco il «calendario salvavista» - L’80% dei pazienti si presentano alle visite oculistiche con forti ritardi, che compromettono oltre il 50% delle possibilità di cura ... (corriere.it)