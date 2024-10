Lettera43.it - Lo scontro tra Lega e Forza Italia sugli extraprofitti delle banche

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La manovra si avvicina e con essa le tensioni all’interno della maggioranza. Ad agitare il governo è l’ipotesi di tassare gli, con scintille tra chi si dice favorevole, come la, e chi blocca qualsiasi ipotesi in merito, come. Crippa contro Tajani sulle tassePer il vicesegretario del Carroccio, Andrea Crippa, «negli ultimi due anni, a causa dell’ingiustificato e folle rialzo dei tassi di interesse da parte della Bce, i primi sette istituti di creditoni hanno quasi raddoppiato gli utili: +93 per cento». Ed è quindi «giusto ed equo che siano loro, ora, a contribuire per redistribuire la ricchezza e favorire non solo le classi meno agiate del Paese, ma anche la crescita economica».