Biccy.it - Le Iene da Michele Misseri: cosa è successo e le nuove rivelazioni fatte

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’uscita su Disney+ della serie su Avetrana ha riacceso l’attenzione sul caso di Sarah Scazzi e Lehanno così organizzato un servizio con la complicità di. A realizzarlo è stato Alessandro Sortino che per l’occasione si è trasferito per 48 ore a casa di “zio”. L’uomo, condannato per occultamento di cadavere, è stato in carcere sette anni., la confessione sul suo passato: “Mi hanno vi0lentato” “Quando ero piccolo mio padre mi ha mandato a fare il pastore in una masserie di un suo amico, lui mi picchiava. Quell’uomo ha anche usato violenza su me. Violenza sessuale. Sia lui, sia suo figlio. Io avevo 5-6 anni. Questanon l’avevo mai detta a nessuno, non lo sapeva neanche la mia famiglia, neanche mia moglie. Neanche i miei genitori lo sapevano, non potevo dirglielo o loro mi avrebbero picchiato più forte.