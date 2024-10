Thesocialpost.it - La Cina fa paura: Taiwan accerchiata, situazione preoccupante a livello internazionale

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Pechino ha nuovamente mostrato i muscoli, lanciando una serie di manovre militari intorno a, definite come un “severo avvertimento” alle forze indipendentiste dell’isola. Queste esercitazioni sono seguite al discorso del presidenteese Lai Ching-te in occasione della festa nazionale, nel quale, pur ribadendo la ferma intenzione di difendere la sovranità dell’isola, si era espresso con toni moderati, sottolineando la disponibilità dia collaborare con laper affrontare sfide globali comuni. Tuttavia, le sue dichiarazioni non sono bastate a frenare la risposta di Pechino, che ha subito avviato esercitazioni che mirano a simulare un accerchiamento dell’isola, replicando quanto già fatto in altre occasioni durante il 2024.