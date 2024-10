Italia seconda ai campionati europei di hacking. Frattasi (ACN): “Orgogliosi” (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Germania è la vincitrice dell’edizione 2024 dell’European Cybersecurity Challenge, seguita da Italia e Polonia. Repubblica.it - Italia seconda ai campionati europei di hacking. Frattasi (ACN): “Orgogliosi” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Germania è la vincitrice dell’edizione 2024 dell’European Cybersecurity Challenge, seguita dae Polonia.

Volley femminile - le migliori italiane della seconda giornata di A1. Manfredini ed Eckl : nomi nuovi al centro! Che brava Giovannini - LOVETH OMORUYI: Ancora una prova positiva dell’azzurra che contribuisce al successo di Chieri nel derby. Chiude con un notevole 71% in attacco, 2 muri e ben tre ace e inizia a sentire il profumo di azzurro… . KATJA ECKL: Partecipa alla festa di Talmassons, la giovane campionessa europea Under 22 con la maglia di Conegliano e chiude la sua partita con 6 punti all’attivo, il 50% in attacco e due ... (Oasport.it)

Beach soccer - Italia ai Mondiali 2025! Svizzera demolita a Cadice nella seconda fase di qualificazione - La doppia sconfitta dei danesi, contro gli elvetici e i bielorussi, ha dato agli uomini di Del Duca quest’ulteriore sicurezza e quanto si è visto sulla sabbia iberica è stata la logica conseguenza. 45** Italia-Svizzera 12-0*rinviate al 13/10 causa maltempo *giocata alle 16. 30** Spagna-Portogallo, ore 16. (Oasport.it)

Shopping all’aria aperta con l’evento Fatto in Italia della seconda domenica del mese - Domenica prossima 13 ottobre, a partire dalle 7.00 e fino alle 14.30, torna l’evento Fatto in Italia. Nel tradizionale appuntamento della seconda domenica del mese, il parco Novi Sad si trasforma in un vero e proprio centro commerciale a cielo aperto. In previsione dei primi freddi d’autunno... (Modenatoday.it)