Italia-Israele 2-0, Di Lorenzo segna anche con la nazionale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il capitano del Napoli e della nazionale di calcio Italiana segna contro Israele per la gara di Nations League. Dopo il gol segnato con il Napoli contro il Bologna, il difensore torna in rete anche con la maglia della nazionale, non segnava dal novembre del 2022 in amichevole a Tirana contro l'Albania. Un gol tutto sponsorizzato Napoli, quello che sigla il 2-0 contro Israele e Udine al 53esimo.  Punizione calciata bene in mezzo da Raspadori, svetta Di Lorenzo che raddoppia subito per gli Azzurri. L'articolo Italia-Israele 2-0, Di Lorenzo segna anche con la nazionale ilNapolista.

