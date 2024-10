“Il nostro campione è morto”. Sport italiano in lacrime, fatale un malore in gara (Di lunedì 14 ottobre 2024) È caduto a terra all’improvviso e non ha più ripreso conoscenza. Un malore improvviso, probabilmente un infarto, si è preso la vita del campione mentre faceva quello che amava di più: pedalare in sella alla sua bicicletta. La tragedia si è consumata ieri, durante il Campionato Europeo Gravel sull’Altopiano di Asiago nel Vicentino. Il malore fatale, al terzo chilometro, poco dop la partenza. Immediatamente sono scattati i soccorsi. >> “I soldi che avete vinto”. Affari Tuoi, l’annuncio di Stefano De Martino e concorrenti e pubblico senza parole Per trentacinque interminabili minuti il personale medico ha tentato di rianimarlo, poi si è dovuto arrendere. Vista la gravità era stato allertato l’elisoccorso dell’ospedale di Trento, ma il velivolo è stato fatto rientrare dopo che era decollato da qualche minuto. Sotto choc l’intero mondo del ciclismo e dello Sport. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È caduto a terra all’improvviso e non ha più ripreso conoscenza. Unimprovviso, probabilmente un infarto, si è preso la vita delmentre faceva quello che amava di più: pedalare in sella alla sua bicicletta. La tragedia si è consumata ieri, durante il Campionato Europeo Gravel sull’Altopiano di Asiago nel Vicentino. Il, al terzo chilometro, poco dop la partenza. Immediatamente sono scattati i soccorsi. >> “I soldi che avete vinto”. Affari Tuoi, l’annuncio di Stefano De Martino e concorrenti e pubblico senza parole Per trentacinque interminabili minuti il personale medico ha tentato di rianimarlo, poi si è dovuto arrendere. Vista la gravità era stato allertato l’elisoccorso dell’ospedale di Trento, ma il velivolo è stato fatto rientrare dopo che era decollato da qualche minuto. Sotto choc l’intero mondo del ciclismo e dello

