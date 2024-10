Idf pubblica audio,'Hamas ci picchia per stare a Jabaliya' (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'Idf ha pubblicato un audio in cui un civile di Gaza racconta che Hamas picchia le persone con bastoni per impedirgli di evacuare e li costringe a restare nell'area umanitaria di Jabaliya nonostante l'esercito abbia chiesto l'evacuazione dei residenti. Nell'area l'Idf ha lanciato una nuova operazione di terra dopo che indicazioni di intelligence Hamas stava tentando di raggruppare e ricostruire le proprie forze. L'esercito ha indicato alla popolazione di spostarsi verso l'area umanitaria ampliata di Al-Mawasi. Hamas nei giorni scorsi ha chiesto ai civili di restare a Jabaliya nonostante i combattimenti in corso. Quotidiano.net - Idf pubblica audio,'Hamas ci picchia per stare a Jabaliya' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'Idf hato unin cui un civile di Gaza racconta chele persone con bastoni per impedirgli di evacuare e li costringe a renell'area umanitaria dinonostante l'esercito abbia chiesto l'evacuazione dei residenti. Nell'area l'Idf ha lanciato una nuova operazione di terra dopo che indicazioni di intelligencestava tentando di raggruppare e ricostruire le proprie forze. L'esercito ha indicato alla popolazione di spostarsi verso l'area umanitaria ampliata di Al-Mawasi.nei giorni scorsi ha chiesto ai civili di renonostante i combattimenti in corso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Con un fucile da caccia nei pressi di un comizio di Trump: arrestato - Le forze di difesa israeliane hanno pubblicato il file audio di un civile che racconta di come Hamas impedisca l'evacuazione ... (tio.ch)

Idf pubblica audio,'Hamas ci picchia per stare a Jabaliya' - L'Idf ha pubblicato un audio in cui un civile di Gaza racconta che Hamas picchia le persone con bastoni per impedirgli di evacuare e li costringe a restare nell'area umanitaria di Jabaliya nonostante ... (ansa.it)

Drone di Hebzollah attacca base Israele: uccisi 4 soldati - Intanto, a sud, l'esercito di Israele ha lanciato nella notte un attacco contro Hamas nella Striscia. Fonti palestinesi parlano di 5 bambini uccisi in un attacco aereo nella zona di al Shati, nel ... (stream24.ilsole24ore.com)