I leader dell'opposizione, Elkann venga in Parlamento (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Le risposte del ceo di Stellantis Tavares nel corso della recente audizione di fronte al Parlamento sono state insoddisfacenti rispetto alle preoccupazioni esistenti sul futuro dell'attività di questo gruppo industriale nel nostro Paese. È per questo che oggi i nostri gruppi parlamentari hanno avanzato ai presidenti di Senato e Camera dei Deputati la richiesta che venga al più presto ascoltato il Presidente della società, John Elkann". Lo scrivono in una nota firmata i leader dell'opposizione Angelo Bonelli, Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein. Quotidiano.net - I leader dell'opposizione, Elkann venga in Parlamento Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Le risposte del ceo di Stellantis Tavares nel corsoa recente audizione di fronte alsono state insoddisfacenti rispetto alle preoccupazioni esistenti sul futuro'attività di questo gruppo industriale nel nostro Paese. È per questo che oggi i nostri gruppi parlamentari hanno avanzato ai presidenti di Senato e Camera dei Deputati la richiesta cheal più presto ascoltato il Presidentea società, John". Lo scrivono in una nota firmata iAngelo Bonelli, Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein.

