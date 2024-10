Gli uragani e il futuro degli Stati Uniti (Di lunedì 14 ottobre 2024) I disastri naturali in Florida e in North Carolina hanno dimostrato che gli Stati Uniti sono molto vulnerabili alla disinformazione e agli effetti della crisi climatica. Leggi Internazionale.it - Gli uragani e il futuro degli Stati Uniti Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I disastri naturali in Florida e in North Carolina hanno dimostrato che glisono molto vulnerabili alla disinformazione e agli effetti della crisi climatica. Leggi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stati Uniti - per McKennie e Pulisic rientro anticipato : juventino infortunato - “Prenderemo sempre decisioni che siano nel migliore interesse dei nostri giocatori e che rispettino il rapporto che abbiamo con i loro club”, aveva detto il ct Mauricio Pochettino alla vigilia della sfida contro il Panama, vinta 2-0. . Come riporta la federazione statunitense, lo juventino ha rimediato un infortunio muscolare la cui entità dovrà essere valutata dai bianconeri, mentre per il ... (Sportface.it)

Stati Uniti di Milano. Idee - giovani e sostenibilità . È l’America rossonerazzurra - Già dallo scorso anno è rossonero Christian Pulisic, che dati alla mano è diventato un pilastro anche più di quanto non sia il celebrato Leao. Per questo il Milan ha aperto le porte al progetto dell’Under 23 in C, sebbene con le attuali difficoltà di classifica (penultimi nel girone B) e l’Inter potrebbe fare lo stesso a partire dalla prossima stagione. (Sport.quotidiano.net)

Pulisic e McKennie lasciano il ritiro degli Stati Uniti : tornano con Milan e Juventus|Primapagina - Bisogna costruire un ottimo rapporto con il club, e cercare di aiutare Christian quando abbiamo davvero bisogno di lui, deve essere in forma, felice, forte”. IL COMUNICATO – “Dopo aver giocato un numero importante di minuti nell’ultimo mese con la nazionale statunitense e con il Milan, Christian Pulisic ha ricevuto il via libera per tornare nel club d’appartenenza. (Justcalcio.com)