(Adnkronos) – In occasione del G7 su 'Inclusione & disabilità', Aisla, Uildm, Famiglie Sma e Centri Clinici Nemo saranno insieme a rappresentare un esempio di 'progetto inclusivo', dimostrando la forza dell'unione e della coesione. Per la prima volta, infatti, i ministri delle 7 più grandi economie mondiali si riuniranno in Italia per discutere delle politiche L'articolo G7 disabilità: Aisla Uildm, Famiglie Sma e Centri Nemo insieme per l'inclusione proviene da Webmagazine24.

